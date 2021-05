Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kuna linn toetas ruumide üürimist, leiti ühel hetkel, et hoopis efektiivsem oleks toidupaki väljastamine ilma vabatahtike ja toitlustusruumideta. Põhimõtteliselt tähendanuks see, et inimesed oleksid saanud paki luugist paki kätte ja läinud lumehange sööma. Kuluefektiivsem küll, aga inimesed jäänuks ilma toetavatest suhetest, mis eluga edasi minemiseks sama oluline.