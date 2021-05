Kui Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidi selle aasta veebruarikuu alguses Euroopa Parlamendi ees aru andma, miks vaktsiinitarned on nii aeglased ja lepingud ravimitootjatega vett ei pea, sattus ta terava kriitika alla. Juba siis tulid valdavalt vasakpoolsed parlamendiliikmed välja ideega, et koroonavaktsiinidelt peaks eemaldama patendid, et võimalikult paljud riigid saaksid neid ise toota ja seeläbi oma elanikkonda kiiremas korras vaktsineerida.