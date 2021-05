Mida see ütleb meie ühiskonna kohta, kui laiapõhise kaasamise asemel tekitab poliitika paljudes noortes üksnes ängistust, mure ja südamevalu? Mida see põhjustab noortes, kui valitud poliitikud, kes on andnud lubaduse kaitsta ja seista kõigi inimeste õiguste ja vabaduste eest, tõrjuvad neid ning kasutavad nende identiteedi puhtalt poliitiliste punktide kogumiseks? Poliitilise peksukoti leidmine on üldtuntud, tõhus ja eelkõige lihtne viis, et pettunuid valijaid veenda, kuid mis hind sellisel tegevusel meie ühiskonna arengule on?