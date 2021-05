Vaimulik ei saa ega tohigi kirjutada aruannetesse kõike, mida ta teeb

Eestlaste mentaliteet on kummaline

Kui häda käes, tuleb ka jumalasõna meelde

Inimeste meeli on ärevil hoidnud uudis kärbetest Kaitseväes – kavatsetakse lahti öelda orkestrandid ja vaimulikud. Küllap sellega läheb nii, nagu maksude tõstmise ja millegi äravõtmisega. Rahvas huilgab natuke sotsiaalmeedias, varsti on see teema unustatud ja elu läheb edasi. Keegi ei meenuta ju peale valimisi ka neid lubadusi, millega erinevate erakondade poolt inimesi kui kärbseid liimipaberi külge meelitatakse, kirjutab vaimulik, kirjanik, reservakaplan Roland Tõnisson.*

Kahtleja Toomase kombel usub inimene seda, mida ta näeb ja saab konkreetselt näpuga torkida. Näiteks statistikat. Kuigi me teame, et maailmas on olemas väikesed valed, suured valed ja statistika, meeldib meile siiski numbreid kokku lükata ja tabeleid vaadata. Eestis juhitakse lausa tervet riiki niimoodi. Ühes valdkonnas on aga statistika väga suure koefitsiendiga tegelane – see on vaimulik töö, mille vilju võib seemne külvamise järel näha alles aastakümnete pärast. Ja Kaitseväe kaplaniteenistus on sellega, muidugi, seonduv.

Vaimulik ei saa ega tohigi kirjutada aruannetesse kõike, mida ta teeb. Kuidas hinnata või kajastada statistikas vestlusi, mis on ära aidanud hoida suitsiide? Avalikkus ei saa iialgi teada, kui palju enesetappe on vaimulikud ära hoidnud nii «tsiviilis» kui ka ajateenijate või kaadriväelaste hulgas. Ka vaimulik ise ei või seda alati teada. Saame kuulda suitsiidijuhtumitest, ent sellest, kui palju neid on jäetud vaimulike pingutuste tulemusel sooritamata, ei tea me midagi.

Oma isiklikust praktikast tean öelda, et vähemalt ühe abordi olen saanud ennetada, sest kaitseväelane pöördus enda ja oma «käima peale» saanud sõbratari murega minu poole. Selgus, et laps võetakse suguvõsas vastu rõõmuga, mitte hukkamõistuga. Vaimulik töö ei tähenda alati surmatemaatikaga tegelemist, vaid eelkõige on see elu alalhoidmine.

Surmaga tegelevad vaimulikud muidugi palju. Eesti Kaitsevägi on alles üsna hiljuti teadvustanud, et sõjas saadakse ka surma. Pikalt on elatud surma eitamises, nii kummaline kui see pole. Ka Ukraina kaitsejõududes ei olnud see mingiks küsimuseks, kuni tuli hakata tegelema laipade matmisega konfliktis riigi idapiiril. Selgus, et kanged sõjamehed ei tea, mida peale hakata surnud relvavendadega. Kõik sellega seonduv langes sõjatandril viibivate kaplanite peale, kes selle raske koorma all kaua vastu ei pidanud, kuna iga sorti «sõjapealikud» distantseerisid end ebameeldivast teemast nii palju kui võimalik. Nemad tegelesid ainult laadimise, paugutamise ja paraadidega.

Kirikut ei olevat ühiskonnale vaja. Millegi pärast kõlbab Eesti poliitikutel enne valimisi käia küll kohalike vaimulike juures kommikarpidega mesijuttu rääkimas. Pärast valimisi aga paljastatakse oma kabjad, lubatakse karvasel sabal mantli alt välja kukkuda ja lastakse kabjaplaginal üle eesti rahva ja maa nii, et sädemeid pillub ja alamakstud päästjad koos nendega, kellel südametunnistus veel alles, peavad tekkinud tulekahjusid kustutama. Ent kui häda käes, tuleb ka jumalasõna meelde. Nagu see juhtus 1942. aastal, kui Edgar Heinsoo, tulevane E.E.L.K. Kanada praost, toonane laskurkorpuslane, pidi haavadesse surevale poliitohvitserile selle tungival nõudmisel «Meie isa» palvet lugema.

Eestlaste mentaliteet on kummaline. Nagu tõdes meie kreeklasest metropoliit, oli tal Eestisse tulles väga veider näha, mismoodi laulatustalituse eest, Looja palge ees noored paari pannud vaimulikule antakse hapu näoga 25 krooni, nagu oleks tegemist kohutava ülekohtuga, samas ei ole aga probleem rõõmsa näoga ja õnnest läikivate silmadega kulutada alkoholi peale 5000 (need on minu, mitte metropoliidi sõnad).

Lõpetuseks lugu eestlase mentaliteedist ehk elust enesest. Tulnud kord talumees pastori juurde ja soovinud end laulatada lasta. «Kas oled sina ka vääriliselt valmistunud?» küsinud pastor, mõeldes seejuures, kas talumees ka katekismust tunneb ja olulisi kirikulaule teab. «Ja-jaa!» kinnitanud varmalt talumees. «Võtsin seal kõri maha ja sahver on vorsti-sülti täis!» «Ei, ei! Kas sina oled ka vaimselt selleks sammuks valmistunud?» esitas pastor täpsustuse. «Sellega on ka kõik korras!» vastanud rõõmsalt peigmees. «Ostsin mõisast mitu vaati viina ja omal ka hea laar õlut aidas käimas!»

Ega see linn või maa, mille tolmu Jeesuse jüngrid oma jalgadelt ära pühivad, ei saa esiteks arugi, et midagi oleks muutunud. Elu läheb edasi, sünnitakse-surrakse, minnakse mehele ja võetakse naisi ja Exceli tabelid ka ei karju näkku. Aga siis hakatakse märkama, et inimestega on midagi väga halvasti. Ja kõik on kuidagi liimist lahti. Ja siis hakatakse sureva politruki kombel viimasel hetkel tahtma, et keegi olukorra päästaks. Kas või «Meie isa» palvega. Soovitatavalt.