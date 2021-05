Jarek Kurnitski FOTO: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Viiruse kui kriisi kasu on olnud selles, et ventilatsiooni tähtsust on teadvustatud kõikidel tasemetel, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor, akadeemik Jarek Kurnitski.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Nõuame puhast õhku avalikesse siseruumidesse nii, et ka epideemia ajal oleks nendes turvaline viibida, ütlevad 40 maailma tippteadlast värskelt avaldatud ajakirja Science artiklis, allakirjutanu kaasa arvatud. Teadlaste loogika on lihtne: kui tervishoiuhoonete ventilatsioonisüsteemid hoiavad õhu kaudu levivate viiruste nakatumisriski kontrolli all, peab see olema võimalik ka teistes avalikes siseruumides. Sama rühm teadlasi juhtis aasta aega tagasi WHO ja üldsuse tähelepanu sellele, et koroonaviirus levib õhu kaudu aerosoolina, samamoodi nagu külmetushaigused ja gripiviirus. Tänaseks on saanud selgeks, et aerosoolne levik domineerib nii lähikontaktis kui ka suurema vahekauguse korral puudulikult ventileeritud siseruumides.