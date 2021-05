Dimitrakis Dimitriades on annaalides läinud kui «EOKA poiss». Temast kirjutatakse kreekaküproslaste rühmitust meenutavatel veebilehtedel ja ühe EOKA endise võitleja algatusel on püstitatud talle monument. Möödunud kuul saabus teade, et Küprose valitsus valmistub 1956. aastal Briti sõduri poolt maha lastud poissi auavalduste saatel ümber matma.