Piiriületaja vaid eestikeelne tervisedeklaratsioon tekitab piiril segadust. Selle parandamiseks on vaja valmisolekut, mida aga ei paista olevat, kirjutab E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.



Tulin eelmisel nädalal tööreisilt. Ma tean, et reisimine on patuasi, aga töö tahab tegemist. Enne äralendu kaugest Kesk-Aasia riigist tuletas mu armas reisiagent mulle meelde, et tervisedeklaratsiooni täitmine enne Eestisse naasmist on kohustuslik.

Nii ma ka tegin. Terviseameti iseteeninduses on deklaratsiooni täitmine on vähemalt Eesti kodanikele imelihtne, võttis vaevalt kolm minutit. Et riigiasutus kasutab Smart-IDd, on progressi tunnuseks, sest näiteks riigihangete portaal ja justiitsministeeriumi registrikeskus sellega hakkama veel ei saa. Kinnituseks laekus mu e-kirjakasti ilusas emakeeles kinnituskiri e-kirja vormis. Siit ka hädad algasid.