Elari Tamm. FOTO: Rene Türk

Targad logistilised lahendused, raudteevõrgustiku arendamine üle Eesti ja ettevõtluse soosimine kogu riigis annavad kinnisvarale täiesti uue väärtuse, kirjutab Arco Vara Kinnisvarabüroo tegevjuht Elari Tamm.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Sügis toob kinnisvaraturule suurema aktiivsuse ja kasvatab huvi kinnisvara vastu üle Eesti. Juba praegu on näha suuremat huvi kinnistute ja uusi kodusid ootavate piirkondade vastu. Eeldame, et 20 protsenti teise pensionisamba rahast liigub kinnisvarasse, mis tähendab, et kinnisvaras leiab endale koha ligi 240 miljonit eurot. See on alles aktiivsema ja likviidsema kinnisvaraturu algus.

Tallinna ja Tartu lähiümbrus on kuum piirkond praegu ja ka edaspidi. Põllud saavad täis uusi kodusid ja ärisid – selles ei pea kedagi veenma, see on silmaga nähtav. Suurlinnad kasvavad edasi. Ent kas samas tempos, on väga kaheldav.

Mis saab aga ülejäänud Eesti kinnisvara väärtusest? Me muigame Märjamaa 25 000-eurose korterihinna üle ja küsime, kes küll sinna kolida tahaks. Aga Märjamaal elab 2500 elanikku ja see asub kahe suurlinna vahel. Nii kaua, kuniks on seal tööd, on seal ka elu. Kas sealsed hinnad tõusevad? Need on viimase kümne aastaga juba kahekordistunud.