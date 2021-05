Tänavu augustis möödub kolmkümmend aastat Eesti taasiseseisvumisest. Milline oli meie humanitaarteaduste roll ja tähendus iseseisvuse saavutamisel? Kas ja kuidas on muutunud suhtumine humanitaariasse vabas Eestis? Kas tänasel päeval on prioriteediks reaalteadused, eelkõige nende rakenduslik aspekt? Kas humanitaaria on pelgalt meelahutus ja koorem maksumaksjale või meie identiteedi ja olemise alus? Milline on humanitaaria tähendus riigile, kultuurile, igale Eesti inimesele?