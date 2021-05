Veebruari keskel teatas elektriautode tootja Tesla tegevjuht ja suuromanik Elon Musk, et on ostnud 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoin’e ja kavatseb peagi aktsepteerida krüptoraha ka maksevahendina. Tema Twitteri säuts lennutas krüptoraha hinna rekordkõrgusele, aga tekitas ka imestust, sest oli juba ammu teada, et krüptoraha genereerimiseks – mida kutsutakse kaevandamiseks – kulub palju elektrit ning suurem osa protsessist toimub Hiinas, kus elektrijõujaamade allikaks on kivisüsi.