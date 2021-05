Riigikogu ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas on poliitikute hulgas ainus, kellest on räägitud kui presidendikandidaadist, kelle puhul võivad kokku leppida ka teised riigikogu fraktsioonid, ning tema riigikogus presidendiks valimist on peetud põhimõtteliselt võimalikuks. See näitaks muidugi ära, mis laadi riigikoguga on tegemist ja milliseid väärtusi selle liikmed hindavad.