Esmaspäevast saavad üldhariduskoolid, kohalikud omavalitsused, noorteorganisatsioonid jt asutused taotleda oma osa Haridus- ja Teadusministeeriumile lisaeelarvega eraldatud 6 miljoni euro suurusest kriisitoetusest. Raha taotlemise lähtepunkt on huvi korraldada suviseid õpihuvi laagreid. Laagrid peaksid tasandama distantsõppega tekkinud õpilünkasid, turgutama õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimset tervist. Miks on haridusministeeriumi projektipõhine kontsept juba eos halb mõte?

Õpilünki mõne päevaga tasa ei tee ning jääb arusaamatuks, kas hetkel läbipõlemise äärel töötav õpetaja läheb oma puhkuse arvelt suvelaagrisse õpilünki tasandama või kes hakkab õpilasi suvelaagris õpetama. Asendusõpetajad, tudengid, vabatahtlikud? Vähe sellest, et laagreid ei pea läbi viima kutsetunnistusega laagrikasvatajad, siis niisamuti jääb arusaamatuks, kui laagri korraldaja on kooli asemel näiteks mõni noorteorganisatsioon, siis millised on laagrikorraldaja eelteadmised õpilase õpilünkade osas ja millise programmi alusel teda õpetama asutakse.