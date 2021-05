Konservatiividel kipub tihti meelest minema, et n-ö tühistamine pole ainult «vasakliberaalse poliitkorrektsuse kontseptsioon», kirjutab TLÜ Lähis-Ida lektor ja TÜ usuteaduskonna doktorant Imar Koutchoukali (Reformierakond).

Postimehes ilmus 11. mail Jaak Valge arvamuslugu nn tühistamiskultuurist. Huvitav on siin see, et ta seob selles ühte punti ajalooliste monumentide mahavõtmise ja #MeToo liikumise, mille toel paljud naised (ja ka mehed) leidsid esimest korda julguse rääkida isiklikest traumadest.