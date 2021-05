Ministrina näen, millist resonantsi metsateema ühiskonnas tekitab. RMK on hästi toimiv ettevõte, kuid kaalukausid on tasakaalust väljas. Riigil ühiskonna ootuste esindajana on aeg saavutada kooskõla majanduslike ja keskkonnakaitse eesmärkide vahel ning esimene samm selles suunas on raiesurve vähenemine kogukonnale olulistel metsaaladel, sealhulgas puhkemetsades ehk KAH-aladel.