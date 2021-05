Vaktsiinipass on inimõiguste aspektist kahe poolega münt, kus ühel poolel on ohud ja teisel võimalused. Mõned ütlevad, et vaktsiinipassi kasutamine rikub inimõigusi, teised jälle, et inimõigusi rikutakse just passi mitte kasutades. «Võrdse kohtlemise põhimõtet tuleb järgida, varisegu seeläbi või terve maailm!» kõlab vastaliste maksiim. «Ettevõtluse elushoidmine on olulisem kui igaühe inimõiguste tagamine,» leiavad toetajad. Tegemist ei ole akadeemilise diskussiooniga ja kumbki seisukoht ei ole õige. Vaktsiinipassi kasutamine ei riku inimõigusi juhul, kui selle esitamine ei ole vältimatu tingimus teatud teenustele või üritustele juurdepääsu saamiseks ning igaühel on praktiliselt võimalik endale vaktsiinipass saada.