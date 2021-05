Enese koolitamine ja täiendamine digipädevuste vallas on tööturul konkureerimiseks hädavajalik, kirjutavad SA Kutsekoda OSKA uuringujuht Urve Mets ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema.

Nutitelefonist uudiste lugemise ja sotsiaalmeedia tarbimisega saad hakkama, e-kirju oskad saata, Wordis lood tekste ja Excelis teed vajalikud graafikud valmis, arvutit ja veebi kasutad turvaliselt. Baasdigioskuste kirjelduse järgi oled iseseisev kasutaja, kellel on kesktaseme oskused. Kas sellest piisab, et aina enam digiteeruvas maailmas oma töö- ja eraeluga hakkama saada?

Eri elualadel on just valdkonnaspetsiifilised digioskused praegusel ajal hinda läinud ning oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskuste täiendamist tuleb võtta investeeringuna tulevikku. Ettevõtted omakorda on üheks oma arengu takistuseks pidanud töötajate digioskuste nappust ja mittevastavust tehtavale tööle. Digiteerimine ja automatiseerimine eeldab paljudel ametikohtadel uusi oskusi.