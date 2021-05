Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk (Isamaa) kirjutab sellest, et valitsus peaks toetama Eesti ettevõtjaid, et neil oleksid võrdsed tingimused teiste Balti riikide ettevõtjatega.

Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioon langetas diisli, elektri, maagaasi ja mitmeid teisi aktsiise, et leevendada koroonaviirusest tingitud majanduskriisi mõjusid. Nüüd ootab 2022. aasta mais Reformierakonna ja Keskerakonna otsustamatuse tõttu kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid aktsiisitõus. Veel ei ole aga hilja ning minu suur soovitus valitsusele on, et nad ei tõmbaks keerulises majandusolukorras meie enda ettevõtjatelt vaipa jalge alt. Eesti inimeste ja majanduse toetamiseks tuleb tõmmata aktsiisitõusule pidurit.