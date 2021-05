Koroona on haigus. Päris ja tõeline. Meie aja katk. Korrates iseennast: ta on tulnud, et meiega koos elada. Vähemalt mõnda aega. Aga teate, mis koroona veel on? Ta on meeleseisund. Õigemini, see, mis mõjutab meie mõtlemist ja meie käitumist.