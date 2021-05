Miks on hea, et EKRE esimene katse Eesti Euroopa Liidust välja viia kolinaga läbi kukkus, kirjutab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond).

Kuu tagasi EKRE poolt parlamendis tehtud algatus Eesti Euroopa Liidust väljaviimiseks ja kogu Euroopa Liidu jaoks olulise taaskäivitamiskava blokeerimiskatse on olnud küüniline kohalike valimiste kampaania algus. Eesti jaoks oleks eurovastaste katse läbiminek olnud majanduslikult kahjulik ja poliitiliselt lükanud meid Euroopa Liidu lõhkujate rolli. Ennustan aga, et nii nagu Eestisse 1,5 miljardit toova taaskäivitamiskava blokeerimiskatse, kukub kolinaga läbi ka EKRE algatus Eesti Euroopa Liidust väljaviimiseks. Esiteks seetõttu, et suurema osa eestlaste ajaloomälu ja ajalootunnetus ei ole sedavõrd nihestunud, vaid on täiesti adekvaatne, ja teiseks seetõttu, et Euroopa Liit on isegi selle vastastele majanduslikult väga kasulik.