Igaüks, kes kahtleb USA pühendumuses Euroopa julgeolekule, peaks vaatama uduseid rohelisi videoid õppuse Swift Response avaetapist Eestis eelmisel nädalal. 400 USA sõjaväelast 82. õhudessantdiviisist lendas üksteist tundi ilma vahemaandumiseta Fort Braggist, et teha öine langevarjuhüpe. Nad astusid ühendusse samasuguse pataljonisuuruse eriüksusega, kes lendas kohale Leedust.

Kõik see on osa palju suuremast õppusest Defender-Europe 21, mille eesmärk on harjutada eelolevatel kuudel Euroopa tugevdamist ja kaitsmist. Selles osaleb 28 000 inimest 26 NATO riigist, lisaks potentsiaalsed liikmed: Gruusia, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina ja Kosovo.