Tallinna haiglast kipub kujunema järjekordne suurprojekt, mille rajamine takerdub poliitmängudesse. Reformierakond vaatab mõnuga pealt, kuidas koalitsioonipartner abitult sipleb, sest tegu on Keskerakonnale tähtsa lubadusega ja kohalike valimisteni on jäänud vaid viis kuud. Riik sooviks tulevikus linnalt vastutasuks lastehaiglat, et see regionaalhaiglaga ühendada, kuid sellega kannatab oodata. Sotsiaalministeerium justkui lohiseb mänguga kaasa, aga milline võiks olla nende roll?