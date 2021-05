Ühendriikide administratsiooni sõnul on aga patentide tühistamist vaja, et ka vaesemad riigid saaksid vaktsiine ise toota. See tähendab, et vaktsiine soovitakse hakata tootma tehastes, millel pole samasugust järelevalvet ja kvaliteedikontrolli nagu arenenud riikides. Ka «ravimitehase püsti panemine» ei käi kuude või nädalatega – tehnoloogilise protsessi sisseseadmine võib võtta aastaid, eriti keeruliste bioloogiliste komplekside nagu mRNA-vaktsiinid tootmiseks.