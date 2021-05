Kehvas kodu ja kooli koostöös sildistatakse väärtusõpetus propagandaks ning kodune kasvatus kitsarinnalisuseks. Näiteid ei ole selleks vaja otsida kaugelt, vaid ikka meie enda riigi ajaloost – ühe pere vabastaja on teise jaoks okupant. Kõige selle vahele jääb laps, kel on ühtviisi usalduslik suhe nii kodu kui õpetajaga. Lapsel tekib segadus, kellel on õigus, sest tal pole tööriistu, et seda otsust teha. Tegelikult on õigus mõlemal, lihtsalt me oleme unustanud seda lapsele öelda. Täiskasvanud on unustanud, mida koostöö tegelikult tähendab!