Pärast esimesi taasiseseisvumisjärgseid riigikogu valimisi istusime ERSP kontoris ja arutlesime, kui kaua võiks kommunismitondist vabanemine aega võtta. Kohal olid Lagle Parek, Hain Rebas, Aleksander Einseln, Jüri Adams jmt suurkujud. Keegi neist pakkus välja, et punase udu hajutamiseks kulub vähemalt 25+5 aastat, sest peale peab kasvama uus, vabade inimeste põlvkond. Tänavu saabki Eesti taasiseseisvumisest 30 aastat ning üks generatsioon on juba üleskasvanud ja teine järele sirgumas. Aeg on analüüsida, kuidas toonased ennustused täide on läinud.