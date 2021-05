Sotsiaaldemokraadid ei ole nõus sedastusega, justkui tähendaks konkreetseis trammitänavais kokkuleppimatus, et tramm oleks Tartu tulevikust välistatud. Ühist otsust trammist loobumiseks ei ole koalitsioonipartnerid teinud. Vastupidi, sotsiaaldemokraadid seisid nii koalitsioonikõnelustel kui üldplaneeringu aruteludes selle eest, et kiire ühistranspordikoridorina jääks võimalik trammikoridor Annelinna-Kesklinna-Lõunakeskuse suunal alles ja sellisena on see seal ka jätkuvalt mainitud ja märgitud.

Meie vaatest on tramm jätkuvalt Tartu keskkonnahoidlikku tulevikku kavandades pigem loogiline eesmärk kui vastupidi. Avalikustamisel oleva üldplaneeringu koostamise käigus tehti põhjalik trammiliikluse analüüs, mis jõudis ekspertide poolt selge seisukohani, et tramm tooks Tartus ühistransporti uusi kasutajaid, keda me bussiliiklusega rahuldada ei suuda. Kui meie soov on kliima- ja energiakava eesmärke täita ja autoliiklust selgelt vähendada, siis vähemalt seni ei ole autoliiklusele trammist paremat alternatiivi keegi pakkunud. Seega on meie seisukoht ikka sama: trammikoridori uuringud peavad jätkuma, täpse koridori saame maha märkida, kui selle rajamise eeltingimused on päris selged.