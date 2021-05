Maris Lauri. FOTO: Andres Haabu/Postimees/scanpix Baltics

Justiitsvaldkonna digiteerimine tagab õigusriigi toimimise, kirjutab justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond).



Väikese rahvaarvuga riigi pidamine on rahaliselt suhteliselt kulukas ja koormav ka tööturule. Seetõttu peame kasutama kõiki võimalusi, mis vähendavad kulutusi ja inimeste töötamist avalikus sektoris. Mitte selle pärast, et Eesti oleks mõne edetabeli tipus, vaid selleks, et pidada oma riiki efektiivsemalt ning ettevõtlusele ja ühiskonnale vähem koormavalt.

Võimalusi digiteerimiseks ja kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks on avalikus sektoris küllaga, see kehtib ka justiitsvaldkonna kohta. Tore on seejuures, et uuendusi juba viiakse ellu ning päris mitmetega on jõutud järku, kus plaanipidamisest saab edasi minna tegudeni.