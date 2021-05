Vaid mõningaid häirivaid seoseid. Kõigepealt kärpimise kihk lihtsalt kärpimise pärast olukorras, kus tegelikult istutakse rahahunniku otsas. Pole ju raha kuhugi kadunud, seda pakutakse uksest ja aknast. Kas ei võiks kriisis töö kaotanud ettevõtjaid ahvatleda innovatiivsetele tegevustele? Nagu asjatundjad on sedastanud, kannatab RESi kärbete all enim nii välis- kui ka sisejulgeolek. Neljarajalistest maanteedest võib vaid und näha. Hämmastav, kuidas kolmkümmend aastat on unistatud kaasaegsetest liiklusmagistraalidest, aga ikka veel arvatakse, et meie asemel tuleb neid ehitama mingi müstiline Euroopa Liit.