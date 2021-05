«See aed on nagu Tootsi peenar, kus kõik on segamini,» räägib Oskar Lutsu majamuuseumi töötaja, Tartu Maheaia hing Avo Rosenvald.

MTÜ Tartu Maheaed hallatav aiandusala koosneb kahest osast: nn Lehe aiast Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piirialal ning 2019. aastal Annelinna külje alla rajatud Lammi aiast. Seal laius kunagi lammiheinamaa, mis oli vahepeal võssa kasvanud. Pool sellest alast on juba aiamaade all, teisel poolel ootab värskelt freesitud must muld uusi aednikke. Nii tekib kokku üle kaheksa hektari suurune linnaaed, mis on suurim Eestis, aga võib-olla isegi kogu maailmas.