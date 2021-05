Ilmar Tomuskile Venemaale sissesõidu keelamine on tähelepanuväärne sündmus mitmes mõttes. Eestlased on kolmest soome-ugri keelkonda kuuluvast rahvast, kes on loonud oma riigi, kõige väiksem ja kõige haavatavam. Venemaa on Putini võimu ajal taas kõigi soome-ugri rahvaste kultuurilisi iseolemise püüdlusi halastamatult ja järjekindlalt alla surumas. Kreml ei suuda ilmselt veel lõpuni leppida, kuidas karjalaste, maride, udmurtide, ersade, mokšade, komide ja teiste rahvaste kõrvalt on eestlased «rahvaste vanglast» vabadusse murdnud.