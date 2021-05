Raske on leida valitsuse eelarveplaanide kõrvale teist nii tulevikku kahjustavat riigi eelarvestrateegiat kui see, mis eelmisel nädalal ära kinnitati. See on segu ajale jalgu jäänud ideoloogilistest dogmadest, katteta loosungitest ning inimesi, ettevõtteid, maapiirkondi ja majanduse kasvu kahjustavatest valikutest. Kõige hämmastavam on, et tegelikult puudus selliseks eelarvestrateegiaks igasugune poliitiline, majanduslik või eelarveline vajadus.

Kaks kõige suuremat viga on seotud meie majanduse kasvuväljavaate kahjustamisega. Juba võimule tulles andis Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon teada, et neid neljarajalised maanteed ei huvita. Nüüd on nad seda ka eelarveliselt üle kinnitanud. Sisuliselt pudistatakse riigi kõige olulisema infrastruktuuri arengu jaoks veeringuid. 160 miljonit nelja aasta peale? Kui me tahame midagi käegakatsutavat ära teha, peaks see summa ühe aasta peale olema kahekordne, ja nii viis-kuus aastat järjest. Jättes Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Narva suuna helesinisesse tulevikku ning nikerdades Tartu suunda edasi ehitada mõnekilomeetriste jupikeste kaupa, jätab valitsus Eesti omavahel ühendamata kiirete ja turvaliste autoühendustega. See on ääremaastumise protsessi kinnistamine. See on majandusliku kasvu võimaluse äratõukamine. See on inimelude säästmisest loobumine.