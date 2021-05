Teadmisi on lihtne kontrollida, ja mida formaliseeritumad need on, seda enam. Olen ka ise füüsika kontrolltöö ülesandeid välja jagades muigamisi öelnud, et minu pärast guugelda end või pooleks, sest guugeldamine või spikker aitab ainult siis, kui teatud rakendusoskused on omandatud. Insenertehniline nutikus on aga hoopis teist laadi anne kui entsüklopeediline mälu või suur teoreetiline pädevus.