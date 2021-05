Vaktsineeritu pass või vaktsineerimata inimese riietele hüpoteetiliselt õmmeldud silmatorkav tunnusmärk on sisuliselt samad asjad. FOTO: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Täielikult vaktsineeritud hooldekoduasukad said möödunud nädalal kurblooliselt Covid-19. Võimalik, et see oli mingi sootuks uus tüvi. Võimalik, et vaktsiinidega oli miskit lahti. Igatahes oleksid nad koroonapasside olemasolul kõik olnud ka passiomanikud koos sellest tulenevate privileegidega.



Meil on juba olnud üks selline «patuandestusäpp»: HOIA. Õnneks on selle ligadi-logadi loodud näilise turvalisuse masinavärgi aeg otsas. Selmet panustada kogu oskus kiirele vaktsineerimisele, on bürokraate, poliitikuid ja äpimeistreid ühtäkki tabanud sootuks uus hoog: kuidas luua masinavärk, millega vaktsineeritust tõestada.