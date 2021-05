Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Võiks vist vaielda lõpmatuseni, kas Eesti on pigem Ida- või Põhja-Euroopa riik. Mõlemale vaatenurgale jaguks poolehoidjaid ja argumente. Aga tõenäoliselt ei leidu eriti kedagi, kes arvaks, et me oleme Kagu-Euroopa maa. Kui muidugi välja arvata nood, kes ei tee vahet Baltil ja Balkanil.