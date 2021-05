Tasakaalus (riigi)eelarve on isegi spekulandi meelest õige, õilis ja moraalne. Suisa ratsionaalne, kui nii defineerida teguviisi, mis tagab ellujäämise. Võib üpriski kindlalt väita, et arenenud maailmal poleks vähemalt pooli probleeme, kui kõik oleks sellest lähtunud.

Praegu aga oleme keskkonnas, kus süsteem on katki ning näpuga süüdlaste peale näitamine ei aita. Lisaks jaotuvad süüdlased laiali üle aasta(kümne)te ning distsiplineerimatu praktiline käitumine võimu poolt ei ole sõltunud ka sellest, milline on olnud võimulolija maailmavaateline taust. Samuti ei tasu unustada, et võimu juurde sattunutel on olnud oma tegevuseks demokraatlik mandaat.