7. mail on Vabal Akadeemial külas ajaloolane Kristjan Kaljusaar, kes räägib lahingumärterlusest Liivimaal 13. sajandil.

Läänemere idakalda – praeguste Eesti ja Läti – maade ning rahvaste ristiusustamine ja sellega kaasnenud võimuvahetus 13. aastasajal on meile teada dramaatilise poliitilis-religioosse heitlusena. Kuidas võisid need pöördelised sündmused ja veriste tapluste tallermaad näida aga tavalisele Kesk-Euroopa ladinakristlasele, kes lootis ristisõtta minnes pälvida hingelunastust ja igavest elu?

Tollaste kroonikute kirjeldused, kuidas paganate käe läbi lahingus langenud pälvisid isegi märtrikroone, avavad arusaamu, et sõjamehed võisid Kristuse eest võideldes hukka saada lausa pühaklikul kombel – ning miks just Liivimaa oli suremiseks eriti hea paik.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.