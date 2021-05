Kas Euroopa Liit suudab võidelda ennast ja oma liikmesriike puudutava väärinfoga? Kas see, mida tehakse – ja on siiani tehtud – on piisav? Kuidas see kõik mõjutab Eestit? Neile ja teistele väärinfot puudutavatele küsimustele vastab täna kell 15 algaval arutelul Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand.