Tegelikult ei saa me loomulikult läbi Lätita. Ka Leedu ning Poola on meie kestmise jaoks väga kaaluka tähtsusega. See kaalukus ei piirdu ainult Suwałki koridori – ainsa NATO maismaasilla Balti riikide ja Euroopa NATO-riikide vahel – olulisusega Baltikumi kaitsmisel. Meie ajaloos on olnud omavahelisi mõõduvõtmisi, aga ka üksteise toetamist.