Maailmas levib seisukoht, et kaugtöö võimalus ei sõltu sektorist, vaid ülesannetest. Üks amet võib tähendada ühes kohas käsitsitööd, teises kõrgtehnoloogilist lahendust. Praeguse majandusstruktuuri ja tööjaotuse põhjal võib teha pingerea, kus on kaugtöö võimalus suur (nt finants, teadus, IT, haridus) ja kus väiksem (põllumajandus, ehitus jms), aga see ei pruugi nii jääda.