Kas omandireformi ülekohus on ka see, et vara tagasi saanud omanikele ei hüvitatud eraomandi ebaseaduslikku kasutamist 50 okupatsiooniaasta jooksul? Kas omandireformi ülekohus on see, et Eesti riik ei tagastanud hulka hooneid, mida kasutati avalikes huvides ja mille eest maksti puuraha erastamisväärtpaberite näol? Kas omandireformi ülekohus on see, et Tallinna linn tegi kõik, et Saksamaale ümberasunud kodanikele vara mitte tagastada ja keeldub tagastamast Mustpeade maja vennaskonnale, kelle nõudeõigust on kohtulikult kontrollitud?