Maainimesena kuulan tihti Vikerraadiot. Õnnesoovide saadet. Ja ma ei saa aru. Aeg nagu poleks aastatki edasi liikunud, sest õnnitlejate soovilood on üsna samad, mis mu lapsepõlves! Olgu, võib-olla Artur Rinnet, Georg Otsa ja Heli Läätsa on statistiliselt vähem, aga suur plaan püsib.

Midagi peab sellest olema. Olen õppinud, et kõik nähtused elus on oluline osa tervikust. Inimesed satuvad uude rolli. Näiteks ülemuseks. Enne on ülemusi kritiseerinud, aga ülemusena saab aru, et muud moodi ei saa, vastuolud on paratamatud ja kellegi sõna peab maksma. Soovisaates maksab aja sõna. Vanuse sõna.