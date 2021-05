Tunnistan, et minust läks riigikogu liikme Kalle Grünthali (EKRE) lillekese-sõnavõtt algul täiesti mööda. Alles siis, kui selle vastu – ja sotsiaalmeedias poolt – hakati sõna võtma, panin Grünthali pöördumist peaminister Kaja Kallase poole tähele. Sõnaga, oligi juhtunud see, mille üle arutlesime kunagi eetriväliselt ühes raadiojaamas. Me nüristume. Sõnad, väljendid, keelendid ja üldine kõnepruuk, mida veel paar aastat tagasi peeti ebasobivaks, on tunginud meie igapäevaellu. Ja nii, et me enam isegi ei reageeri sellele.