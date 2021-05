Sel nädalal täitub Kaja Kallase valitsusel sada päeva. Selle aja jooksul on peaminister rõhutanud peamiselt kahte sõnumit: igal inimesel on vastutus selle eest, kui kiiresti Eesti väljub koroonakriisist, ning avaliku sektori kulutuste «pidu» peab lõppema.

Peaministrile on olnud omane külm keelekasutus: raske on uskuda, et keegi näeks riigi koroonaabis pidutsemist. Teisalt ei ole käärid poliitilise retoorika ja reaalsuse vahel Eestis ilmselt kunagi nii suured olnud. Nimelt tõuseb aastatel 2022–2024 Eesti avaliku sektori investeeringute tase rekordkõrgeks, igal aastal investeerib valitsussektor kokku üle 2 miljardi euro. Jah, selle tõusu taga on ELi vahendid, samas aga ennustab Kallase valitsuse rahandusministeerium, et veel eelmise aasta riigieelarve strateegiaga võrreldes «suurenevad riigieelarve tulud aastatel 2022–2025 keskmiselt 5 protsenti aastas». Eesti riigil pole kunagi olnud nii palju vahendeid investeeringuteks. Miks räägib peaminister kärpimisest?