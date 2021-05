Küsimused on kiired tekkima. Kõigepealt, kust raha tuleb? Kavatsus hakata kõrvalt reklaami müüma ei saa olla tõsiselt võetav, sellel turul on pakkujaid rohkem kui vaja, pealegi peletab risustav reklaam võimaliku tarbija eemale. Ka igasuguse praegu ebaolulise teabega kliendi kiusamine vaevalt positiivse tulemuse toob, paljude ametite pidajate väljakutse on niigi teabeuputus. Kuri kahtlus on, et raha loodetakse saada hoopis KOVide vähepädevaid asjamehi mesijutuga meelitades ning rahva maksuraha ümber pumbates.