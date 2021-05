Viimase 20 aastaga on hanede lemmiktoitumispaikade, talinisu- ja kaunviljapõldude pindala Eestis kasvanud vastavalt 5,4 ja 15 korda. Suurema tootlikkuse saavutamiseks on monokultuurseid põlde tehtud üha suuremaks. Likvideeritud on põldude vahel ja servas asunud maastikuelemendid. Samalaadsed muutused, mis mõjuvad elurikkusele üldiselt negatiivselt, kuid sobivad hästi hanedele, on toimunud ka mujal Euroopas.