Riikide, ettevõtete ja ka inimeste elus on hetki, mil avaneb võimalus teha midagi suurt ja tähtsat. Avaneb ajalooline aken, kui tuleb võtta vastu otsuseid, mis mõjutavad tulevikku. Kui tuleb võtta vastu otsuseid, kas tiksuda vanal moel edasi või viia ellu unistusi. Tähtis on sellised hetked ära tunda, selleks on tarvis tarkust ja visiooni. Muutuste tegemiseks on vaja aga julgust, sest alati on turvalisem lasta end vooluga kaasas kanda. Elu tuleb elada nii, et pärast ei oleks piinlikult kahju teostamata unistuste pärast. See põhimõte kehtib ka riikide ja rahvuste kohta. Eestil on praegu see võimalus.