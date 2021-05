Meie riigirahandus ei põe praegu niivõrd kroonat kui 2016. lõpus peale tulnud sotsialistlikku suurushullustust, et partei ja valitsus on raha, heaolu ja majanduskasvu algallikas. Järgmisel aastal saabub hetk, mida riik on varsti juba viis aastat kangekaelselt eitanud – tuleb hakata välja ronima EL mudaliigast, kirjutab endine rahandusminister Jürgen Ligi (reformierakond).