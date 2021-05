Sõnavabadus ja selle osana ka ajakirjandusvabadus on eeldused, ilma milleta ei saa vähemalt liberaalse käsitluse mõttes vabast ühiskonnast rääkida. Paraku on aga tõsiasi, et kuigi Euroopa Liit esitleb end vaba ühiskonna ideaali eestseisjana, on tegelikult kujunenud Eestis Euroopa Liidust endast suurim oht sõna- ja ajakirjandusvabadusele.

Esiteks johtub see järeldus tõsiasjast, et just Brüsseli nõudmisel on ametis olev valitsus lubanud algatada uuesti eelnõu nn vaenukõne või vihakõne kriminaliseerimiseks (sisulist vahet ei ole, kumba silti sama asja tähistamiseks kasutada). See oleks justkui uue blasfeemiakeelu kehtestamine, ainult et jumalateotamise asemel tahetakse kriminaliseerida ideoloogiliselt lubamatuks arvatud seisukohtade avalik väljendamine ehk ideoloogiliste iidolite teotamine.