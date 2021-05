Hiljuti võttis Venemaa riigiduuma vastu uue seaduse. Selle seaduse ümber on vaidlusi ja ka otseseid proteste juba olnud, ent kuna tegemist on vaid kitsale huvigrupile olulise teemaga, siis laiemat tähelepanu see seaduseelnõu ei pälvinud. Huvigrupiks on teadlased ja ülikoolid ning kogu ettevõtmise eesmärk on veel rohkem reguleerida Venemaa intellektuaalset elu. Seaduse nimeks on «Valgustusliku (siin kontekstis haridusliku) tegevuse sätted». Seadusega sätestatakse ranged reeglid koosseisuväliste lektorite tegevuses. Nüüdsest on lugu nii, et kui mõni kultuuriasutus (ülikool, raamatukogu, kultuuripalee jne) soovib kedagi kutsuda lugema loengut või loengutesarja, siis tuleb (isegi kui raha ei maksta) sooritada hulgaliselt bürokraatlikke operatsioone.