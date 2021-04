Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Huviharidus on inimese üks olulisemaid kujunemise võimalusi kogu elukaare vältel. Uskumatu, et otsus kärpida inimeste arengu arvelt on üldse tulnud arutelule! Kas tõesti praegune valitsus soovib oma inimesed jätta ilma suurimast väärtusest, mis teeb õnnelikuks ja annab rahvale võimaluse tunda uhkust oma väikese Eesti üle?!