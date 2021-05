Missugused on riiklikult toetavate kultuuriobjektide regionaalpoliitilised põhimõtted, küsib kolumnist Andres Herkel.

Kultuuriobjektide konkurss riigikogult rahastusotsuse saamiseks meenutab 1996. aasta suurotsust, millest lähtus muusikaakadeemia uue hoone, Kumu ja Eesti Rahva Muuseumi ehitamine. Siiski on see seos vaid osaline, sest praegu sõelutakse objekte, mis toonasele mõõtkavale ei vasta.

Praegu kaalutakse olulisi, kuid mitte sellise riikliku tähtsusega objekte. Mulle meenutab see igasügisest riigikogu katuseraha, mida jagatakse sooviga valijatelt tänuhääli saada. Pealegi käib kultuuriobjektide sõelumine enne kohalikke valimisi ja oleks hirmus naiivne arvata, et see ei jäta otsustele oma pitserit.